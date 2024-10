V Beogradu pričeli z rušenjem znamenitega hotela Jugoslavija

Hotel Jugoslavija je veljal za enega najbolj ikoničnih hotelov v Beogradu, ob izgradnji leta 1969 je bil najmodernejši hotel v nekdanji državi. V njem so bivali številni državniki in druge znane in pomembne osebnosti z vsega sveta. Med drugim je gostil tudi kraljico Elizabeto II. , Richarda Nixona , Jimmya Cartera , Neila Armstronga in Tino Turner .

Legendarni hotel Jugoslavija, ki je na slikoviti lokaciji ob bregu reke Donave v Beogradu nekoč veljal za ponos in prestiž nekdanje skupne države, se bliža napovedanem koncu. Kot razkrivajo fotografije, so z za december napovedanimi deli nekoliko pohiteli.

Dolgo časa je bil s sedmimi nadstropji tudi največji hotel v državi. Imel je 1500 sob s 1100 posteljami, 23 apartmajev, dve restavraciji, pri čemer je ena lahko sprejela 600, druga pa 200 gostov. Kljub temu, da bodo hotel povsem porušili, pa bodo ohranili 14-tonski lestenec, ki je okrašen s kar 40.000 kristali Swarovski in 5000 žarnicami. Do leta 2010 je bil največji lestenec na svetu.

Po razpadu Jugoslavije so hotel prizadele politične in gospodarske spremembe. Kasneje je zato nekaj časa deloval v omejenem obsegu, v njem pa so nato prirejali razne dogodke, kot so denimo umetniške razstave.

22. marca je bil nato hotel po izklicni ceni 3,176 milijarde dinarjev (okoli 27 milijonov evrov) prodan kot last družbe Danube Riverside v stečaju. Kupec je MV Investment d. o. o. iz Beograda, ki je v 100-odstotni lasti Millennium Teama.

Zgradili bodo nov hotel, poslovne prostore in stanovanja

Iz starega pa bo po napovedih zrasel nov večnamenski kompleks. Po poročanju portala biznis.rs načrt poleg novega hotela z restavracijami, sobami za poslovne sestanke, igriščem za otroke, telovadnico, spa centrom, frizerskim in kozmetičnim salonom, bazenom, vrtovi in terasami predvideva še poslovne prostore s trgovinami in več kot 400 stanovanji, pa tudi podzemne garaže in trg s fontanami.

Hotel je zasnovan kot luksuzni hotel s petimi zvezdicami, imel pa naj bi okoli 200 sob.