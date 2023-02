V Beogradu prodan kultni Geneks

Ko se iz smeri Slovenije mimo beograjskega letališča voznik bliža središču Beograda, ga na levi strani avtoceste pozdravita ogromni sivi stolpnici, ki sta med seboj na vrhu povezani z mostom in nesojeno vrtljivo restavracijo. V brutalističnem slogu zgrajen stanovanjsko-poslovni kompleks je bil dokončan leta 1979. Bil je v lasti Generalexporta, po domače Geneksa, nekoč ene od najmočnejših izvozno-uvoznih družb ne le v Srbiji, ampak tudi na območju celotne nekdanje Jugoslavije, ki pa si po razpadu skupne države nikoli ni opomogla.

Maja lani ga je stečajni upravitelj ponudil po izklicni ceni dve milijardi dinarjev (17 milijonov evrov), vendar kupcev ni bilo. V drugem poskusu je zahteval 1,46 milijarde dinarjev (12 milijonov evrov), a znova neuspešno. Na začetku januarja je sporočil, da gre na dražbo še tretjič, tokrat je ceno postavil pri sedmih milijonih evrov. Prvič pa se je v oglasu pojavila opomba, da je "Geneks kula", kot ji pravijo v Srbiji, od leta 2021 razglašena za kulturni spomenik in da ima Republika Srbija predkupno pravico. Javnost je namreč začela nasprotovati prodaji, pojavljali so se različni predlogi, kaj bi lahko storili z objektom.

Dražbo so nazadnje v ponedeljek vseeno izpeljali, potegovalo se je sedem kupcev. Zaznamoval pa jo je tudi incident, povezan z nasprotovanjem prodaji. Dražbo je prekinil poslanec in okoljski aktivist Aleksandar Jovanović Ćuta, prišla je tudi Radmila Vasić iz opozicijske stranke Dveri, ves čas pa sta vzklikala: "Ne sprejmemo!" Zato so poklicali tudi policijo, piše portal Direktno.rs.

Dražba se je kljub vsemu zaključila s prodajo, največ pa je ponudilo podjetje Eureka bar s sedežem v Novem Beogradu, ki je registrirano za pripravo in strežbo pijač. Za 2,4 milijarde dinarjev (20 milijonov evrov) so kupili poslovni del stavbe skupaj z garažnimi prostori.