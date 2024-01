V Beogradu razglasili epidemijo oslovskega kašlja

S srbskega instituta za javno zdravje Dr. Milan Jovanović Batut so za revijo Nin pojasnili, da so do vključno 31. decembra zabeležili 909 primerov oslovskega kašlja.

Največ obolelih je na območju Južne Bačke, kjer je tudi Novi Sad, in v Beogradu, kjer so zaradi velikega porasta števila okuženih 27. decembra, ko so našteli že 409 primerov, razglasili epidemijo.