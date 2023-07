V Beogradu razkosal svoje dekle: 'Naša deklica mu je slepo verjela'

V stanovanju 33-letnika v središču srbske prestolnice Beograd je policija našla razkosano truplo dekleta. Po poročanju lokalnih medijev gre za 18-letno transspolno dekle iz kraja Kovilja, ki so jo že nekaj tednov pogrešali. Policija je storilca, ki naj bi bil njen fant, še isti dan aretirala. Priznal je, da jo je ubil.

Po navedbah preiskovalcev in matere žrtve je bil storilec izjemno nasilen alkoholik, užival naj bi tudi narkotike. Prijatelji in družina ubite Noe Milivojev so dejali za Kurir, da je bila izjemno nežno dekle, ki nikoli nobenemu ne bi nič slabega storila. "Ta pošast jo je popolnoma prevzela. Noa je hodila k njemu samo, ko jo je poklical. Potem je bežala od njega, a se je tudi vračala, saj je bila vanj zelo zaljubljena. Bil je odvisen od mamil, odvisnica je potem postala tudi Noa. Naša mala deklica, slepo mu je verjela," je dejala sestra žrtve. "Ta pošast jo je zaklala. Živo jo je sesekljal na koščke. To ni človeško bitje."

Po vesti o njenem umoru se je več deset aktivistov LGBTI skupnosti ter aktivistov za zaščito človekovih pravic in pravic žensk v četrtek zvečer zbralo na Trgu republike v središču Beograda. Na tamkajšnjem spomeniku so prižgali sveče ter položili rože in mavrične zastave, ki so simbol LGBTI skupnosti. Postavili so tudi napise, kot sta "Človeška bitja, ne tarče" in "Molk nas ubija". Ko so odšli, je na kraj prišel nek mladenič, ki je razmetal sveče, rože in zastave. Pri tem se mu je pridružilo še nekaj mladeničev.

Najstnico so pogrešali od 17. junija, ko je starša obvestila, da gre k svojemu fantu v Beograd. Ta je sicer v obdobju, ko sta jo starša iskala, vztrajno zanikal, da bi vedel, kje je. Storilec je bil v preteklosti že večkrat ovaden zaradi nasilja v partnerskem odnosu. Med prvim pogovorom s policijo se je obnašal normalno in odgovarjal brez zadržkov, ko pa je čas mineval in mu je policija povedala, da so od sosedov izvedeli, da so ga videli iz stanovanja nositi črne vreče za smeti in jih odmetavati, je začel dajati protislovne izjave. "Policisti so mu povedali, da je priča videla, da je Noa 17. junija, ko so jo nazadnje videli, prišla v njegovo stanovanje. Vse njegove izjave dotlej so si nenadoma postale nasprotujoče, tako da je na koncu izbruhnil in priznal, da jo je ubil, sam pa je trdil, da ne ve, kako in zakaj, saj naj ne bi bil pijan in pod vplivom mamil," je izjavo policije povzel Kurir. Storilec naj se niti ne bi spomnil, kako in kdaj je telo svojega dekleta sesekljal na koščke.

