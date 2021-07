V Beogradu se je v gradbeno jamo zrušila večstanovanjska stavba

V nesreči ni bil poškodovan nihče, saj so oblasti prebivalce pravočasno izselile. V neposredni bližini so potekala gradbena dela in uradniki domnevajo, da so bila ravno izkopavanja vzrok rušenja. Podžupan Goran Vesić je sporočil, da bodo kazensko odgovarjali vsi, ki so odgovorni za nesrečo.

Stavba se je v Vidovdanski ulici v beograjski soseski Vračar zrušila danes okoli 11. ure. Stanovalce so pravočasno evakuirali, v nesreči ni bil poškodovan nihče. Kot so poročali srbski mediji, je bilo v stavbi sedem stanovanj. Uradniki so sporočili, da naj bi se stavba porušila zaradi del na bližnjem gradbišču, stanovalci naj bi sicer že več časa opozarjali na nevarnost. Objekt se ni zrušil v celoti, ampak del pritličja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je razvidno z videoposnetka, se je približno v minuti del stavbe kar "odlepil". Po zrušenju se je dvignil oblak prahu. Podžupan Goran Vesić je dejal, da bodo tisti, ki so za to dogovorni, tudi odgovarjali. "Pomembno je, da smo rešili vsa človeška življenja, nihče ni bil poškodovan, gradbena inšpekcija je takoj pričela z ogledom terena, proti vsem odgovornim pa bomo jutri vložili kazenske ovadbe." Vesić je dodal, da so izseljene družine nastanili v hotel Slavija. Stavbo sedaj varuje policija, zaradi nevarnosti dodatnega rušenja je vstop v stanovanja prepovedan. icon-expand