V Beogradu Vučićev tridnevni shod 'Ne damo Srbije'

Shod se je začel ob 17. uri. Številni udeleženci so se zbrali pred stavbo srbske vlade in razgrnili zastavo, ki je po navedbah Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS) najdaljša v zgodovini države. Po poročanju srbskega portala N1 to sicer ne drži, saj so še daljšo srbsko zastavo razvili leta 2023 na protestu v Zvečanu.

Vučić je pozdravil razgrnitev zastave in dejal, da so državljani s tem poslali najlepše možno sporočilo. "Ni boljšega sporočila od tega, da ne dajo Srbije. Tisti, ki so mislili, da jo je mogoče uničiti in zrušiti državo, so se strašno motili," je dodal.

Prav tako je novinarjem sporočil, da lahko nadlegujejo državljane, a ko se "Srb postavi pokonci in začuti, da se uničuje njegovo državo", se vse povzdigne. "In potem tega nihče ne more ustaviti," je dodal.

Vučić je bil tudi zadovoljen s številom zbranih ljudi in izrazil pričakovanje, da jih bo v soboto še več, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Shoda v srbski prestolnici so se udeležili tudi nekateri študenti, ki so peš prišli s Kosova. Kot je dejal Vučić, imajo ti le eno sporočilo, in sicer, da je Kosovo del Srbije.

K shodu je Vučić pozval v času, ko po državi še vedno potekajo množični protesti. Ti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki na čelu s študenti med drugim zahtevajo odgovornost oblasti in pravico za žrtve nesreče.