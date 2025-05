Spomin na pokol na beograjski šoli pred dvema letoma

V Beogradu danes z več dogodki obeležujejo drugo obletnico pokola na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v kateri je 3. maja 2023 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil devet sošolcev in varnostnika. Pred šolo so se žrtvam poklonili številni svojci in meščani srbske prestolnice. Mestne oblasti, ki jih vodi vladajoča SNS, so medtem pozvale k zabavi.

Pred šolo, v kateri se je zgodil pokol, v stanovanjski četrti Vračar, se je po poročanju srbskih medijev od jutra oblikovala dolga vrsta ljudi, ki so čakali, da položijo cvetje in prižgejo sveče v spomin na deset žrtev. Poklon žrtvam se je z minuto molka pred šolo začel ob 8.40, ko naj bi deček pred dvema letoma začel streljati. Mediji so prekinili program oziroma zatemnili televizijske zaslone. Ves dan so načrtovani shodi in razprave, na katerih bodo sodelovali starši, učitelji in vodstvo šole. V okviru spominskega programa potekajo tudi forumi in javne tribune. Na vhodu v šolo, ki je zaprta, so fotografije z imeni ubitih, ulica pred njo pa bo ves dan zaprta za promet. Strelec, ki v času pokola še ni bil star 14 let in po srbski zakonodaji ni kazensko odgovoren, je od dneva pokola v psihiatrični bolnišnici. Na prvi šolski uri je 3. maja 2023 z dvema očetovima pištolama ubil osem sošolk, sošolca in varnostnika, ranil pa pet učencev in učiteljico zgodovine.

Njegova starša, ki so ju po tragediji aretirali, sta bila na prvi stopnji obsojena na zaporne kazni, ker nista poskrbela za varnost orožja, ki sta ga hranila doma, in ker sta dečku dovolila vaditi streljanje na mestnem strelišču. Oče je obsojen na 14 let in šest mesecev zapora, mati pa na tri leta zapora. Čaka ju pritožbeni postopek. Dan po šolskem pokolu je v okoli 60 kilometrov oddaljenih vaseh 21-letnik z avtomatskim orožjem streljal iz avtomobila in ubil devet večinoma mladih ljudi, 12 pa ranil. Obsojen je na maksimalno 20-letno zaporno kazen. V Srbiji je zato vlada 3. in 4. maj razglasila za dneva spomina na žrtve množičnih umorov. Beograjske mestne oblasti, ki jih vodi župan Aleksandar Šapić iz vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), so medtem prav na ta dva dneva organizirale dneve družin. Pod sloganom Beograd ima samo en načrt - družinski dan, ki se ga boste spominjali, so pozval meščane k udeležbi na številnih zabavnih dogodkih, poroča portal N1 Srbija.

