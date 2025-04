V Beogradu umrla še 62. žrtva požara v Kočanih

Število smrtnih žrtev požara v nočnem klubu v Kočanih v Severni Makedoniji je v četrtek naraslo na 62, potem ko je na zdravljenju v Beogradu umrl še en mladenič, so sporočili z makedonskega ministrstva za zdravje. V požaru, v katerem je bilo poškodovanih več kot 190 ljudi, je dobil hude opekline in je bil ves čas v kritičnem stanju.

Moški, ki je bil rojen leta 2001, je po navedbah ministrstva umrl v četrtek dopoldne. "Šlo je za pacienta s 27-odstotnimi opeklinami in hudimi poškodbami zaradi vdihavanja dima," so še sporočili po poročanju makedonskih medijev. Dodali so, da je bilo njegovo stanje zaradi resnosti poškodb večino časa nestabilno.