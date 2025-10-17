V Beogradu ustrelili osebo s ponarejenimi slovenskimi dokumenti

Včeraj zvečer je umrl 35-letnik s ponarejenimi slovenskimi dokumenti. Umor se je zgodil na otroškem igrišču na Hercegovački ulici ob 23.13.

Kot je poročal Kurir, ga je ena krogla zadela v čelo, na kraju dogodka pa so našli dve pištoli. Zdravnica z beograjskega urgentnega centra Violeta Nikolić je po poročanju Net.hr dejala, da je bil 35-letni moški ubit včeraj nekaj minut po 23. uri.

Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek s kraja dogodka, na katerem policija aretira osumljenca.