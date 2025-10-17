V Beogradu ustrelili osebo s ponarejenimi slovenskimi dokumenti

Včeraj zvečer je umrl 35-letnik s ponarejenimi slovenskimi dokumenti. Umor se je zgodil na otroškem igrišču na Hercegovački ulici ob 23.13.
Kot je poročal Kurir, ga je ena krogla zadela v čelo, na kraju dogodka pa so našli dve pištoli. Zdravnica z beograjskega urgentnega centra Violeta Nikolić je po poročanju Net.hr dejala, da je bil 35-letni moški ubit včeraj nekaj minut po 23. uri.
Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek s kraja dogodka, na katerem policija aretira osumljenca.
"Naša ekipa je lahko ugotovila le smrt moškega," je še povedala Nikolićeva. Osumljenca je policija za 48 ur pridržala, preiskava pa še poteka.
Kot poroča Kurir, naj bi žrtev bil 33-letni Filip Ivanović, ki je decembra lani pobegnil iz hišnega pripora in izginil s svojega naslova v Beogradu.
V Srbiji so Ivanoviću sodili zaradi pomoči pri umoru, medtem ko ga je Črna gora iskala zaradi ustanovitve hudodelske združbe in sodelovanja pri umoru. Po policijskih evidencah naj bi bil Ivanović član cetinjske enote kriminalne združbe Škaljar.
