Tujina

V Beogradu ustrelili osebo s ponarejenimi slovenskimi dokumenti

Beograd, 17. 10. 2025 09.54

21-letnega osumljenca umora 33-letnega moškega s ponarejenimi slovenskimi dokumenti v Beogradu so policisti v civilu prestregli 200 metrov od kraja zločina, kjer so ga razorožili in aretirali. Neuradno naj bi žrtev bil Filip Ivanović, član cetinjske enote kriminalne združbe Škaljar, ki je decembra lani pobegnil iz hišnega pripora in izginil s svojega naslova v Beogradu.

Včeraj zvečer je umrl 35-letnik s ponarejenimi slovenskimi dokumenti. Umor se je zgodil na otroškem igrišču na Hercegovački ulici ob 23.13. 

Kot je poročal Kurir, ga je ena krogla zadela v čelo, na kraju dogodka pa so našli dve pištoli. Zdravnica z beograjskega urgentnega centra Violeta Nikolić je po poročanju Net.hr dejala, da je bil 35-letni moški ubit včeraj nekaj minut po 23. uri. 

Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek s kraja dogodka, na katerem policija aretira osumljenca.

"Naša ekipa je lahko ugotovila le smrt moškega," je še povedala Nikolićeva. Osumljenca je policija za 48 ur pridržala, preiskava pa še poteka.

Kot poroča Kurir, naj bi žrtev bil 33-letni Filip Ivanović, ki je decembra lani pobegnil iz hišnega pripora in izginil s svojega naslova v Beogradu. 

Filip Ivanović
Filip Ivanović FOTO: Interpol

V Srbiji so Ivanoviću sodili zaradi pomoči pri umoru, medtem ko ga je Črna gora iskala zaradi ustanovitve hudodelske združbe in sodelovanja pri umoru. Po policijskih evidencah naj bi bil Ivanović član cetinjske enote kriminalne združbe Škaljar.

