V Beogradu v nasilnem incidentu umrl brat podpredsednika vlade Federacije BiH

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je po pisanju portala srbskega časnika Blic pojasnil, da so policisti prejeli prijavo o pretepu v enem izmed beograjskih naselij v nedeljo med 18. in 19. uro. Ko so prišli na kraj incidenta, so tam našli ranjenega Đorđeja Mijatovića z ženo. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je pa mu niso mogli več pomagati in je umrl.

Fizični obračun se je po besedah ministra, ki navaja pričanje žene umrlega, zgodil na enem izmed otroških igrišč, ko je Mijatovićev sin prišel do očeta, ker sta mu mladeniča vzela žogo. Mijatović je odšel do njiju, po krajšem prepiru pa sta ga napadla, še piše Blic.

Dačić je pri tem dodal, da še ugotavljajo vzrok smrti oziroma to, ali je Mijatović umrl za posledicami pretepa. Poudaril pa je, da zagotovo ne gre za uboj.