Na Hrvaškem razburja skrivnostno izginotje 27-letnika, ki se je odpravil silvestrovat v Beograd

Kot poročajo hrvaški mediji, je 27-letni Matej Periš iz Splita izginil v noči na petek, glede na uradno prijavo pa so ga nazadnje videli okoli 2.30 ure na zadnji dan leta 2021 v nočnem klubu Gotik, kjer se je zabaval s prijatelji, s katerimi je prišel silvestrovat v Beograd. Kot je sporočila tamkajšnja policija, poteka obsežna iskalna akcija.

Kot poročajo srbski mediji, so Matejevi prijatelji povedali, da so v klub prišli po večerji v eni od restavracij v srbski prestolnici. V nekem trenutku so ugotovili, da njihovega prijatelja ni nikjer, zato so ga začeli iskati. V garderobi je še vedno visela njegova jakna, a njegov telefon je bil takrat že nedosegljiv. Potem so odšli spat, a ker se jim pogrešani zjutraj še vedno ni javil, so obvestili policiste.

Doslej pristojni še niso našli nobene uporabne sledi, ki bi pripeljala do pogrešanega. Je pa Blic objavil, da neuradno obstajajo posnetki mladega Splitčana v nedeljo zjutraj pred klubom Gotik, ko naj bi se ta po kovinskih stopnicah spuščal proti vodi. Posnetek je meglen in slabe kakovosti, zato je verodostojnost informacije vprašljiva.