V Beogradu vložili obtožnico proti staršema napadalca na osnovni šoli

Višje državno tožilstvo je v obtožnici, ki obsega 267 strani, predlagalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mamo. Za lastnika strelskega kluba in inštruktorja zahteva po tri leta zapora.

Lastnika strelskega kluba in inštruktorja streljanja je višje državno tožilstvo obtožilo krivega pričanja. Lastnik strelskega kluba je v času preiskave trdil, da fanta ni videl streljati in da je osebno naročil inštruktorju, naj ga odpelje s strelišča, ko ga je zagledal tam.

Da fanta ni videl streljati, je med zaslišanjem trdil tudi inštruktor streljanja in zagotovil, da bi takšno vedenje zagotovo sankcioniral.

Obe pričevanji sta po navedbah državnega tožilca v nasprotju z dokazi, ki so jih pridobili med kriminalistično preiskavo.

Deček je prišel do orožja 1. maja, dva dni pozneje pa ga je uporabil za svoj morilski strelski pohod. Najprej je ustrelil varnostnika in tri učenke, potem pa je odšel do učilnice za zgodovino, kjer je izstrelil skupno 45 nabojev. Tam je ubil šest učencev, še pet učencev in učiteljico zgodovine pa hudo ranil, navaja obtožnica.

Zaradi preživete travme so vsi učenci v tem razredu dobili status oškodovanca ne glede na to, ali so bili ranjeni ali ne, je dejal Stefanović. Zaradi varstva njihovih pravic je predlagal tudi izločitev javnosti z glavne obravnave.

Proti mladoletnemu napadalcu in staršema so odškodninsko tožbo sicer avgusta vložili tudi svojci žrtev strelskega napada.

Deček zaradi starosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Julija so ga v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Izjavo je kot priča podal prek video povezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji.

Po tem in drugem streljanju, v katerem je 20-letnik dan pozneje blizu Mladenovca ubil devet ljudi, v Beogradu redno potekajo protesti proti nasilju, ki so se medtem razširili tudi v druga mesta. Na protestih izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti.