V Beogradu voznik zapeljal med protestnike in poškodoval dve ženski

V Beogradu je to že tretji primer ta mesec, da so z avtomobilom zapeljali med protestnike med njihovim poklonom žrtvam. V prvih dveh incidentih sta bili poškodovani dve dekleti.

Proti Novemu Sadu se je pred tem že v četrtek peš odpravila velika skupina beograjskih študentov, ki naj bi tja prispeli že drevi. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina jih domačini ob poti pričakajo z ovacijami, hrano in pijačo. Noč so preživeli v Inđiji, kjer so nekateri prespali na prostem ob tabornem ognju. Tako kolesarje kot udeležence pohoda spremljajo prometna policija in reševalna vozila.

Novosadskim študentom se bodo po napovedih pri blokadi treh mostov - Varadinskega, Žeželjevega in Mosta svobode - v akciji z naslovom Trije meseci - trije mostovi, v soboto ob beograjskih študentih pridružili tudi znane osebnosti in predstavniki organizacij iz regije, ki podpirajo študentsko gibanje.

Študenti kot svoje glavne cilje izpostavljajo kaznovanje odgovornih za tragedijo, pa tudi napadalcev na udeležence protestov, boj proti korupciji in za pravičnejšo družbo ter za učinkovito in nepristransko delo policije, pravosodja in državnih organov.

Pri protestnih shodih in blokadah več kot 60 fakultet vztrajajo ob vztrajanju, da oblasti njihovih štirih zahtev niso izpolnile, medtem ko predstavniki oblasti trdijo drugače.