V beograjskem lokalu se je zabavalo več kot 700 ljudi

V času, ko je koronavirus v Srbiji terjal 4.214 življenj, srbski Telegraf poroča o veliki zabavi, ki se je v nočnem klubu udeležilo več kot 700 ljudi. Tam je potekala zabava, ljudje se niso držali samozaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Kot piše medij, so policisti in inšpektorji prekinili zabavo v nočnem klubu Musk mashine.

Tam je bilo toliko ljudi, ki so se zabavali brez upoštevanja ukrepov, da je trajalo več časa, da so vsi ljudje zapustili prizorišče. Kot so pojasnili pristojni, so več kot pol ure praznili nabito poln lokal. Ker je bila v lokalu precejšnja gneča, je namreč toliko časa trajalo, da so vsi udeleženci sploh prišli iz prostorov.

Pred lokalom je na vstop, ko je na prizorišče prišla inšpekcija, v vrsti čakalo še okoli 40 ljudi. Vse udeležence so na kraju popisali in jim odredili plačilo globe. Pristojni so lokalu takoj prepovedali obratovanje, še piše Telegraf.