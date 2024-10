V Bergamu letalu Ryanaira ob pristanku počila pnevmatika

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ker so mednarodno letališče Orio al Serio v Bergamu zjutraj zaprli, so več letov preusmerili na bližnji letališči Milano Malpensa in Verona. Letališče v Bergamu naj bi ponovno odprli ob 17. uri.

Zakaj so pnevmatike počile tik po pristanku, še ni jasno, poroča RaiNews. Pilot je letalo sicer po incidentu z manevrom uspel obdržati na stezi.

Zaradi incidenta je poškodovanih okoli 450 metrov vzletno-pristajalne steze. Iz podjetja Sacbo, ki upravlja z letališčem, so sporočili, da so poškodbe na stezi globoke do približno enega centimetra, zato bodo stezo obnovili po nujnem postopku.