V Berlinu iskali levinjo, a najverjetneje se po mestu potika divji prašič

Nemške oblasti so sporočile, da v jugozahodnem predmestju Berlina in njegovi okolici niso odkrili nobenih sledi, ki bi kazale na to, da se na območju prosto giba levinja. Na videoposnetku, ki so ga sprva označili za pristnega, naj bi bil po vsej verjetnosti le divji prašič. V iskalni akciji so si pomagali tudi s helikopterji, brezpilotnimi letali, infrardečimi kamerami, sodelovali pa so tudi lovci in veterinar.

"Kolikor lahko človek presodi, domnevamo, da ne gre za levinjo," je na novinarski konferenci povedal župan berlinskega predmestja Kleinmachnow Michael Grubert in dodal, da nevarnosti za ljudi ni več. Po njegovih besedah gre s "precejšnjo verjetnostjo za divjega prašiča", tudi sam pa da je bil skeptičen, da je žival na prostosti levinja, poroča SkyNews. Berlinska policija je v noči na četrtek izdala opozorilo, da je v jugozahodnem predmestju nemške prestolnice na prostosti velika zver, domnevno levinja. Prebivalce je pozvala, naj ostanejo doma, prav tako naj na prosto ne spuščajo svojih hišnih ljubljenčkov. Opozoril policije pa niso vsi jemali resno. Ponoči je namreč skupina mladih prek prenosnega zvočnika predvajala glasen posnetek levjega rjovenja. Že od začetka ni bilo jasno, od kod naj bi žival pobegnila, saj živalski vrtovi, cirkusi in ustanove za zaščito živali niso poročali o pogrešanem levu. Policijo je na prisotnost velike mačke opozoril prebivalec, ki naj bi jo posnel iz avtomobila, ko je ta v grmovju nekaj teptala. Rahlo zamegljen videoposnetek je hitro zakrožil po spletu. Posnetek so oblasti sprva označile za pristnega, a kasneje zatrdile, da naj bi bil na njem posnet divji prašič. Drugi so trdili, da so levinjo posneli med preganjanjem divjega prašiča, ki naj bi ga na koncu ubila. Opažanja niso bila potrjena, prav tako med iskalno akcijo niso odkrili ne sledi levinje ne ostankov njene domnevne žrtve. V lovu na žival so uporabili tudi opremo za zaznavanje toplote, a dokazov o levinji v mestu niso našli.