V Berlinu moški z avtomobilom trčil v skupino ljudi

- FOTO: AP
- FOTO: AP
1 / 2
Nemški Bild poroča, da se je v Berlinu zgodil incident, v katerem je poškodovanih več ljudi. Nesreča se je zgodila okoli 13.10 na Seestraße na vogalu Dohnagestella. Po prvih podatkih je BMW zapeljal na pločnik, medtem ko je zavijal v skupino otrok starih od 7 do 8 let. Pri tem naj bi bili trije otroci lažje poškodovani, njihova vzgojiteljica pa huje. Vse so prepeljali v bližnjo bolnišnico Virchow-Klinikum. Moški je s ceste zapeljal na pločnik, nakar je trčil v skupino ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.