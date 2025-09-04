Svetli način
Tujina

V Berlinu moški z avtomobilom trčil v skupino ljudi

Berlin , 04. 09. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 18 minutami

V berlinskem okrožju Wedding je moški z avtomobilom trčil v skupino ljudi, večinoma otrok. Pri tem je bilo poškodovanih več oseb.

Nemški Bild poroča, da se je v Berlinu zgodil incident, v katerem je poškodovanih več ljudi. Nesreča se je zgodila okoli 13.10 na Seestraße na vogalu Dohnagestella. Po prvih podatkih je BMW zapeljal na pločnik, medtem ko je zavijal v skupino otrok starih od 7 do 8 let. Pri tem naj bi bili trije otroci lažje poškodovani, njihova vzgojiteljica pa huje. Vse so prepeljali v bližnjo bolnišnico Virchow-Klinikum.  Moški je s ceste zapeljal na pločnik, nakar je trčil v skupino ljudi. 

Ici
04. 09. 2025 15.31
+1
Samo, da je bil za volanom domačin, nemškega porekla. V vseh drugih primerih...., vemo, kaj sledi...
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.31
+6
Fajnovo bolj skrbijo otroci v Gazi, kot pa v Evropi .. !!!
ODGOVORI
6 0
Pamir
04. 09. 2025 15.30
-2
Mnogi so bili pomirjeni ko so izvedeli da je pokol na šoli v Grazu izvedel domačin in ne migrant.Samo to je pomembno.
ODGOVORI
1 3
Podlesničar
04. 09. 2025 15.32
-4
Sekta pa razočarana...
ODGOVORI
0 4
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.29
+3
Sporočilo "kirurgov, astronavtov in inženirjev", je kristalno jasno ... Prišli smo vam uničit vaše najljubše bogastvo ... !!!
ODGOVORI
4 1
Pamir
04. 09. 2025 15.36
-1
Itak desni krščanarji med njimi SDS ki vodijo EU že 25 let in uvažajo se strinjajo.
ODGOVORI
0 1
Ursooo
04. 09. 2025 15.28
+2
Na koncu bo pa spet izpadlo, da je nekega reveža zadela kap v avtu in od silnih teorij zarote zla spet ne bo nič.
ODGOVORI
3 1
Veščec
04. 09. 2025 15.25
+3
V nedeljo sploh ne bom šu na sejem bom kr doma.tisto pivo pa čevape lahku tut doma udušm👍🍺
ODGOVORI
3 0
Doomguy
04. 09. 2025 15.25
+0
Nemec je bil, čistokrvni Nemec, tako da ne bluzite o njegovi narodnosti. Se pa ga lahko komot obravnava kot terorista, kot precej smrkavcev v BMWjih.
ODGOVORI
5 5
Uroš
04. 09. 2025 15.25
+4
To je vse kar ste uspeli izvedeti?
ODGOVORI
4 0
daiči
04. 09. 2025 15.24
+3
Nj grejo zdj merklovo prasat ce je še za willkommn, al je zdj že za rauss
ODGOVORI
4 1
Dooomer
04. 09. 2025 15.24
+4
Ubijajo vam otroke, vi pa to zagovarjate.
ODGOVORI
4 0
Un71
04. 09. 2025 15.22
+5
Voznik BMW-ja je trčil v skupino otrok... to je pravi naslov.
ODGOVORI
5 0
Papež
04. 09. 2025 15.22
+3
BMW, vse je jasno
ODGOVORI
3 0
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.21
+6
In to, da bo tovrstni članek vsak čas zakljenjen .. ne rabiš čisto nobenega vedeževalca Laža !!!
ODGOVORI
6 0
veneti
04. 09. 2025 15.27
+1
ne še čakaj da vero omenijo in bo članek zginil
ODGOVORI
1 0
džonborno
04. 09. 2025 15.21
-2
Še več bo tega! Ljudje iz obupa in nemoči zgubljajo živce. Na eni strani miljarderji z jahtami, šejki, oligarhi, kriptomiljonarji...na drugi folk ki nima za položnico za dolgotrajno oskrbo! V sužnjelastništvu so gospodarji skrbeli za hrano in zdravje sužnjev. Niso imeli nič, ampak niso niti potrebovali. Danes miljoni nimajo nič, je pa od njih zahtevano doniranje za socialo, zavarovanje, vodo, komunalo.....Kdo je na boljšem?
ODGOVORI
2 4
Ljubljancanka
04. 09. 2025 15.21
+2
Še bo tega. Ker mi, ki ne verujemo “vanj”, smo grešniki in moramo v pekel. Naša življenja zanje niso vredna nič.
ODGOVORI
3 1
veneti
04. 09. 2025 15.29
+1
a veš na katerem portalu si heheh
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.17
+6
99X je bilo namerno, zdaj je pa nesreča ... seveda, če verjameš v pravljice !!!
ODGOVORI
7 1
GUNDABAD
04. 09. 2025 15.16
+8
Narodnost moškega je?
ODGOVORI
8 0
Artechh
04. 09. 2025 15.16
+9
Otroke nam hočejo morit da bi prišli do državljanske vojne.
ODGOVORI
9 0
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.14
+16
In zraven je kričal .. Hvaljen Jezus .. kaj ne de !!!
ODGOVORI
17 1
Artechh
04. 09. 2025 15.13
+7
"Nesreča"
ODGOVORI
8 1
