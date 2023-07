V Berlinu domnevno opazili levinjo, sprožili iskalno akcijo

Na obrobju Berlina se sprehaja divja žival, domnevno naj bi bila levinja, policija pa opozarja ljudi, naj ostanejo v hiši in spravijo svoje hišne ljubljenčke na varno. Sprožena je obsežna iskalna akcija za levinjo, na terenu pa so lovci, veterinarji in helikopterji s termovizijskimi kamerami.

Po ulicah Berlina se ne sprehajajo le ljudje s svojimi hišnimi ljubljenčki, temveč tudi nevarna levinja. Javnost naj bi sprožila alarm in poklicala policijo, potem ko so videli žival, ki je preganjala divjega prašiča. "Dva moška sta posnela videoposnetek živali, potrdili smo, da gre najverjetneje za levinjo," je pojasnil tiskovni predstavnik policije Daniel Kiep. Mnogi pa se sprašujejo, od kod je žival prišla, saj noben živalski vrt ali cirkus ne poroča o pogrešani živali. "Pobegle živali še niso našli. Še vedno vas prosimo, da ne zapuščate hiše. Če opazite žival, pokličite na številko za klic v sili," je na družbenih omrežjih sporočila brandenburška policija. Iskanje domnevne levinje je osredotočeno na občino Kleinmachnow na južnem robu Berlina. Občina ima približno 20.000 prebivalcev. Na različnih ulicah so postavljeni policaji, ki skrbijo za varnost prebivalcev. Tiskovna predstavnica občine je povedala, da otroci v vrtcih ne smejo na okoliške vrtove in da so prodajalcem na tržnici svetovali, naj trenutno ne postavljajo stojnic. "Takšne stvari se ne dogajajo vsak dan," je dejala.