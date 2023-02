V Berlinu po letu in pol ponovitev volitev morda tudi menjava oblasti

Načeloma bi morali na približno desetini vseh volišč v Berlinu ponoviti tudi volitve v bundestag, a zaradi pritožbe o tem zdaj še odloča zvezno ustavno sodišče. Tudi omenjenega referenduma, na katerem so se Berlinčani izrekli za razlastitev velikih podjetij, ki imajo v lasti številna najemniška stanovanja in naj bi bila kriva za vse višje najemnine v mestu, ne bodo ponovili.

Da množica nepravilnosti predstavlja "težjo sistemsko napako" in terja razveljavitev volitev, prvo v zgodovini mesta, je novembra lani odločilo deželno ustavno sodišče. Na številnih voliščih je bilo namreč premalo glasovnic ali pa so bile te napačne, pogosto so morali ljudje na oddajo glasu čakati po več ur, glasovanje pa se je zavleklo pozno v večer.

Berlinčani bodo tako danes med 8. in 18. uro znova volili le člane deželnega parlamenta in 12 lokalnih svetov. Če se bodo razmerja moči bistveno spremenila, bo temu sledila zamenjava senata oz. vlade, napoveduje nemška tiskovna agencija dpa. Sedanja vlada in županja po volitvah sicer nista dolžni odstopiti, ju pa lahko v to prisilijo člani parlamenta z izglasovanjem nezaupnice, na svoji spletni strani pojasnjuje berlinska televizija rbb.

Berlin že od leta 2016 vodi koalicija socialdemokratov (SPD), Zelenih in Levice, na mestu županje pa je od konca leta 2021 Franziska Giffey (SPD). A številni meščani s sedemletnim delom rdeče-zeleno-rdečega senata niso zadovoljni.

Uprava funkcionira slabo, cene najemnin so eksplodirale, dela na cestah in popravila podzemne železnice se vlečejo, stanje na šolah je grozljivo, deli mesta so povsem v primežu tolp in kriminala, dpa povzema nezavidljivo bilanco rdeče-zeleno-rdeče vlade. Na silvestrovo so izgredniki v Neuköllnu napadli policiste, gasilce in reševalce.

V anketah tako že nekaj časa vodijo opozicijski krščanski demokrati (CDU) s Kaijem Wegnerjem na čelu, ki pa so z okoli 26 odstotki podpore daleč od tega, da bi lahko novo vlado oblikovali sami in bi morali na svojo stran zvabiti katero od koalicijskih strank.

Če bodo SPD, Zeleni in Levica kljub izgubi glasov uspeli skupaj obdržati večino v deželnem parlamentu, bodo torej lahko vladali še naprej. Je pa vodilna kandidatka Zelenih Bettina Jarasch, trenutno ministrica za okolje, že napovedala, da bo, če bo njena stranka na volitvah premagala SPD, zase zahtevala položaj županje.