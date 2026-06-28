V Berlinu proti ekstremni vročini z vodnimi topovi

Vodni topovi v Berlinu so bili tokrat več kot dobrodošli. Berlinska policija jih je uporabila za osvežitev prebivalcev in obiskovalcev mesta, poroča Euronews. Pri tem so uporabili nežnejše vodne curke kot so tisti, ki jih policija uporablja za razganjanje množic med demonstracijami, so opisali.
Vozili z vodnimi topovi sta se vozili po nemški prestolnici in razveseljevali tako domačine kot turiste. Osvežitev sta vodna topova prinašala na turistično najbolj zanimivih točkah, kot so Brandenburška vrata, Potsdamer Platz in stavba Reichstaga.
Nemčijo že več dni pesti vročinski val, pri katerem se temperature približujejo 40 stopinjam Celzija oziroma jih ponekod celo presegajo. Razmere so še posebej naporne, ker se marsikje tudi ponoči skoraj ne ohladi, zato temperature ostajajo visoke tudi v nočnih urah.
Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes sporočili nemški meteorologi. V vzhodnosaškem kraju Kubschütz blizu meje s Češko in Poljsko se temperatura ponoči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter.
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