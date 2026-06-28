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V Berlinu proti ekstremni vročini z vodnimi topovi

Berlin , 28. 06. 2026 12.02 pred 55 minutami 1 min branja 14

Avtor:
A.K.
Vodni topovi v Berlinu

Nemčijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Berlinska policija se je zato odločila za nenavaden hladilni ukrep. Na mestne ulice, kjer jih sicer uporabljajo predvsem med protesti, je poslala dva vodna topova in tako hladila razgrete prebivalce.

Vodni topovi v Berlinu so bili tokrat več kot dobrodošli. Berlinska policija jih je uporabila za osvežitev prebivalcev in obiskovalcev mesta, poroča Euronews. Pri tem so uporabili nežnejše vodne curke kot so tisti, ki jih policija uporablja za razganjanje množic med demonstracijami, so opisali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vozili z vodnimi topovi sta se vozili po nemški prestolnici in razveseljevali tako domačine kot turiste. Osvežitev sta vodna topova prinašala na turistično najbolj zanimivih točkah, kot so Brandenburška vrata, Potsdamer Platz in stavba Reichstaga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemčijo že več dni pesti vročinski val, pri katerem se temperature približujejo 40 stopinjam Celzija oziroma jih ponekod celo presegajo. Razmere so še posebej naporne, ker se marsikje tudi ponoči skoraj ne ohladi, zato temperature ostajajo visoke tudi v nočnih urah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes sporočili nemški meteorologi. V vzhodnosaškem kraju Kubschütz blizu meje s Češko in Poljsko se temperatura ponoči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter.

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KOMENTARJI14

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cilinderr
28. 06. 2026 13.08
če napišeš na goglu berlin ti tam piše 36 C ???.
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0 0
BroNo1
28. 06. 2026 13.06
Znastveniki bi morali na polno raziskovat nadomestilo za vodo, ker le te bo kmal zmanjkal.
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+0
1 1
ptuj.si
28. 06. 2026 13.05
Še par dni pa bo vročina znosnejša
Odgovori
0 0
4krogci
28. 06. 2026 13.05
Pr nas bi dal notr vroco vodo in solzilec!
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+1
2 1
a res1
28. 06. 2026 13.02
In zakaj silijo na sonce, če jim škodi? Jih kdo sili?....
Odgovori
+2
3 1
Slovener
28. 06. 2026 12.56
Menda ima tudi Janez idejo, da bi pričel z uporabo vodnih topov.
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+2
3 1
stoinena
28. 06. 2026 12.52
začnite metati ven asfalt in beton. in zasadite drevesa. povsod kjer lahko razen cest.
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+1
2 1
miabi
28. 06. 2026 12.49
Všeč mi je. Bravo policija. To je skrb za prebivalce.
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+4
4 0
Janez23
28. 06. 2026 12.48
Ko Nemci uporabijo vodni top, je vse v redu, vsi veseli, ko ga pa Janša, pa se vsi pritožujejo. Dajte levičarji, zgledujte se po Nemcih in bodite veseli brezplačne prhe, pri nas je še malo pekoča za ljubitelje čilija in podobno.
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+1
3 2
Bonaventura
28. 06. 2026 12.42
pri nas se pa kolesarji jezijo...kavso jih zastonj ohladili
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+5
5 0
I am lost.
28. 06. 2026 12.35
Nevem... Kaj se to samo meni zdi izredno neumno in smešno? Kot da bi domače ljubljenčke malo škropil, ljudje pa držijo telefone gor, kot da se jim gre za življenje...
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+1
3 2
Vzorčen primer
28. 06. 2026 12.34
So naši levičarji že poslali protestno noto? Baje da je golob že rekel Nemčiji naj se malo umiri.
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+2
6 4
Stojadina-sportiva
28. 06. 2026 12.27
Še malo pepija umešat 🙃
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-2
1 3
BrezPitt
28. 06. 2026 12.25
Evo ideja za našega Hojsa, no po novem Matoza in Kanglerja pa bi bilo prav, da se še malo začini s solzilcem, če ne mu bo rok potekel.
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+1
5 4
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