V Berlinu so se že pričeli zbirati protestniki

Takratni pohod je privabil tudi borce proti cepljenju, teoretike zarot in samooklicane "svobodomislece". Številni so namerno kršili varnostne predpise, zato so policisti proteste prekinili.

Ker so se berlinske oblasti bale, da se udeleženci ne bodo mogli varno oddaljiti drug od drugega, so sprva prepovedale nadaljevanje protestnega pohoda. Deželne oblasti so prepoved naznanile v sredo in kot razlog izpostavile več deset tisoč protestnikov, ki so v začetku meseca protestirali brez mask in ohranjanja ustrezne medsebojne razdalje.

Kot je odločitev utemeljeval notranji minister Berlina Andreas Geisel, jih skrbi, da bi danes znova prišlo do kršenja pravil. Kritičen je bil tudi do udeležencev protestov iz vrst skrajne desnice in podpornikov teorij zarote.

Toda sodišče se je postavilo na stran organizatorjev, saj da ni nobenega znaka, da bi demonstranti namerno ignorirali smernice za socialno distanciranje in s tem ogrožali javno zdravje, poroča BBC.