V Berlinu več desetletij otroke dajali v rejo pedofilom

V Berlinu so kar 30 let izvajali nezaslišan 'eksperiment'. Otroke, ki so ostali brez doma, so pošiljali v rejo k pedofilom. Avtor tako imenovanega Kentlerjevega projekta je bil namreč prepričan, da so ti moški idealni rejniški starši. Med pedofili so bili tudi ugledni akademiki. Vse to pa se je dogajalo z odobravanjem berlinskih oblasti.

"Naša življenja so uničena," pravi danes 40-letni Marco, ena od žrtev zloglasnega eksperimenta "Kentlerjev projekt" (Kentler Project). Pri devetih letih so ga poslali v dom pedofila, ki ga je nato več let spolno zlorabljal. V okviru omenjenega projekta so namreč brezdomne otroke v zahodnem Berlinu kar tri desetletja namensko in rutinsko dali v oskrbo pedofilom. Projekt je v 70. letih prejšnjega stoletja zasnoval profesor psihologije in seksolog Helmut Kentler, ki je bil prepričan, da so ti moški lahko še posebej ljubeči rejniški starši. Kot piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, so oblasti projekt odobravale. Za njih je bil namreč ta problem vsaj na videz rešen, saj otroci niso bili več na cesti in niso pristali v sirotišnicah, hkrati pa so po njihovem prepričanju rešili še eno težavo, saj pedofili niso iskali novih žrtev, ker so oblasti dopuščale, da so doma zlorabljali rejniške otroke.

icon-expand Kentlerjev projekt je omogočal, da so brezdomne otroke dajali v rejo pedofilom. FOTO: Dreamstime

Projekt potekal z 'žegnom' berlinskih oblasti Ti tako imenovani rejniški domovi so delovali vse do leta 2003. Zasnovani so bili na Kentlerjevem konceptu skupnega življenja otroka in pedofila, odobrili pa so jih uradniki berlinskega senata in okrožni urad za otroke in mladino. Kentlerju je namreč uspelo prepričati uradnike, da s tem, ko pedofilom zaupajo skrb za otroke, omogočajo njihovo integracijo v družbo. Profesor psihologije je verjel, da je spolni stik med odraslimi in otroki neškodljiv. Pred nekaj leti sta kot prvi o dogajanju spregovorili dve žrtvi, posledično pa so na Univerzi v Hildesheimu takrat začeli raziskovati ta grozljivi projekt. Zakopali so se v dokumente in opravili številne pogovore z vpletenimi. Njihova raziskava je pokazala, da so berlinske oblasti to prakso odobravale skoraj 30 let, pedofilski rejniki pa so od občine celo prejemali redno plačilo za rejništvo. Urad za mladino je leta ignoriral znake in opozorila, uslužbenci pa so pedofile, ki so skrbeli za otroke, celo zagovarjali. Nekatere žrtve so pošiljale tudi pisma in pritožbe, v katerih so prijavili zlorabe in otroško pornografijo, a jim uradniki na njihove prijave nikoli niso odgovorili.

icon-expand Med pedofili-rejniki so bili tudi ugledni akademiki. FOTO: Dreamstime