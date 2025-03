V Berlinu vozilo zbilo množico ljudi

V incidentu, ki se je zgodil v sredo zvečer v Berlinu, je bilo poškodovanih najmanj šest ljudi. Eden je v kritičnem stanju, potem ko je avtomobil trčil v množico na pločniku. Nemški policisti so povedali, da je vozilo pospešilo in vozniku ušlo izpod nadzora, preden je poškodovalo več ljudi, poročajo nemški mediji. Voznik naj bi bil star 16 let in naj bi bežal pred policijo.

Berlinski gasilci so sporočili, da so sprožili alarm za incident množične nesreče. Na prizorišče so bili napoteni reševalni helikopter in 60 gasilcev z 22 vozili. Preiskava je še v teku. To je že tretja prometna nesreča v Nemčiji v samo nekaj tednih.