V Berlinu zasilno pristalo letalo družbe Ryanair

Letalo s 160 ljudmi na krovu je na letališču Berlin Brandenburg pristalo malo po 20. uri, potem ko je zaradi izrednega dogodka za to dobilo dovoljenje. Odpeljali so ga stran od glavnega terminala. Stran so odpeljali tudi potnike. Letalo so obkrožila številna policijska vozila, nakar so ga temeljito preiskali, vključno s prtljago.

Potniki so lahko pot proti Krakovu malo pred 4. uro nadaljevali na krovu nadomestnega letala, preiskava Ryanairovega letala pa se je nadaljevala do jutranjih ur, ko so jo končali z ugotovitvijo, da letalo ne predstavlja nevarnosti. To sicer še vedno stoji na letališču, naj pa bi se danes vrnilo na Irsko, navedbe predstavnika letališča na spletu navaja časnik Bild.