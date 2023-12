Okrnjen božič v Betlehemu: 'Medtem ko ves svet praznuje, so naši otroci pod ruševinami'

A letos je drugače. Ulice tega palestinskega mesta na Zahodnem bregu so skoraj prazne, hoteli samevajo, številne restavracije in trgovine s spominki v okolici bazilike pa so zaprte, saj turistov praktično ni. "Cele dneve pijem čaj in kavo in čakam na stranke, ki ne pridejo. Turizma ni," je za AP dejal Ahmed Dana , lastnik trgovinice v Betlehemu.

Ozke uličice, ki vodijo do bazilike, so skromno okrašene, večino okrasja – ki je bilo postavljeno že prej – so solidarnostno umaknili. Na trgu Manger pa letos ni velikega božičnega drevesa in prazničnega sejma.

V Gazi živi okoli 1000 kristjanov, ki predstavljajo najstarejšo krščansko skupnost na svetu, saj sega v prvo stoletje našega štetja. Tarča izraelskih napadov so bile tudi njihove cerkve in objekti, v bombardiranju pa je doslej umrlo najmanj 22 krščanskih Palestincev. Od začetka obleganja je sicer vsaj tretjina kristjanov iz Gaze ozemlje zapustila oziroma zaprosila za vizume, je pojasnil Joseph Hazboun, regionalni direktor katoliške humanitarne organizacije CNEWA.

V znak solidarnosti s Palestinci v Gazi so cerkveni voditelji v Sveti deželi – ekumenska skupina, ki jo sestavljajo voditelji različnih krščanskih verskih tradicij – že novembra pozvali lokalne kristjane, naj se "odpovejo vsem nepotrebnim prazničnim dejavnostim" in naj ob letošnjem božiču raje okrepijo svoje molitve za vse nedolžne žrtve vojne med Izraelom in gibanjem Hamas. Verski voditelji so duhovnike in vernike pozvali, naj se v svojih pastoralnih dejavnostih in liturgičnih obhajanjih osredotočajo bolj na duhovni pomen božiča in naj "imajo v mislih naše brate in sestre, ki jih je prizadela vojna in njene posledice", ter goreče molijo "za pravičen in trajen mir za našo ljubljeno Sveto deželo".

"To je naš način izkazovanja solidarnosti z vsemi, ki so umrli in ki trpijo," je po poročanju US News and World Report dejal Rami Askarieh, župnik betlehemske cerkve sv. Katarine. Dejal je, da bodo kljub okrnjenemu prazničnemu veselju še naprej molili, delili čokolade in darila otrokom v šolah, prav tako bodo tudi obhajali polnočnico. "Otroke učimo moliti za mir," je dejal Askarieh.

Jezušček med ruševinami

V evangeličanski luteranski božični cerkvi v Betlehemu pa jaslice ob oltarju letos odsevajo aktualno dogajanje. Lutko Jezuščka so namreč ovili v tradicionalno palestinsko ruto kefijo in jo položili sredi ruševin. V kotu stoji oljka, ki je simbol palestinske neomajnosti.