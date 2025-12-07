V Betlehemu prvič po vojni v Gazi zasijale lučke na božičnem drevesu

"To sta bili dve leti tišine: brez božiča, brez služb, brez dela," je v soboto ob prižigu lučk na božičnem drevesu povedal župan mesta Betlehem Maher Canawati . Dodal je, da so ob ideji o ponovnem začetku božičnih praznovanj vzniknile polemike, saj trpljenje v Gazi še vedno traja.

Mnogi domačini so se javnega praznovanja božičnega časa razveselili, navaja BBC. Lokalno prebivalstvo med drugim upa, da se bodo v sicer priljubljeno destinacijo kmalu začeli vračati turisti.

Zaenkrat so trgovine s spominki, ki so razpršene po Betlehemu, slabo obiskane. Turistični vodniki, ki nudijo vodenja v okolici bazilike Jezusovega rojstva pa v večini nimajo dela. Pred vojno v Gazi je bila cerkev pogosto polna ljudi, še navaja BBC.

Od začetka vojne v Gazi je brezposelnost v Betlehemu močno narasla. Zaradi slabih gospodarskih razmer bo tudi letošnji božič za mnoge palestinske kristjane kljub javnim prireditvam in verskim obredom okrnjen.