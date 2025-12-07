Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Betlehemu prvič po vojni v Gazi zasijale lučke na božičnem drevesu

Betlehem, 07. 12. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

V dveh letih vojne v Gazi so bile v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu odpovedane vse javne božične slovesnosti. Po nedavnem premirju pa so mestne oblasti sklenile, da bodo letos ponovno zasvetile lučke na velikem božičnem drevesu pred baziliko Jezusovega rojstva.

"To sta bili dve leti tišine: brez božiča, brez služb, brez dela," je v soboto ob prižigu lučk na božičnem drevesu povedal župan mesta Betlehem Maher Canawati. Dodal je, da so ob ideji o ponovnem začetku božičnih praznovanj vzniknile polemike, saj trpljenje v Gazi še vedno traja.

Mnogi domačini so se javnega praznovanja božičnega časa razveselili, navaja BBC. Lokalno prebivalstvo med drugim upa, da se bodo v sicer priljubljeno destinacijo kmalu začeli vračati turisti.

Zaenkrat so trgovine s spominki, ki so razpršene po Betlehemu, slabo obiskane. Turistični vodniki, ki nudijo vodenja v okolici bazilike Jezusovega rojstva pa v večini nimajo dela. Pred vojno v Gazi je bila cerkev pogosto polna ljudi, še navaja BBC.

Od začetka vojne v Gazi je brezposelnost v Betlehemu močno narasla. Zaradi slabih gospodarskih razmer bo tudi letošnji božič za mnoge palestinske kristjane kljub javnim prireditvam in verskim obredom okrnjen.

gaza betlehem luči
Naslednji članek

Ker ni imel parkirišča, je svojega ferrarija parkiral kar na balkonu

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385