V BiH dan žalovanja, umrlo naj bi najmanj 21 ljudi

V Bosni in Hercegovini je danes dan žalovanja zaradi katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov, ki so minuli teden prizadeli del države.

Dan žalovanja so vsaka za svoje območje posebej razglasile vladi entitet Federacije BiH in Republike Srbske ter vlada okrožja Brčko, ki je posebna administrativna enota.

Zastave bodo na državnih in javnih ustanovah danes spuščene na pol droga, kulturnih in zabavnih programov ne bo, mediji pa se morajo prilagoditi naravi dneva žalovanja, so v ponedeljek opozorili iz vlade Federacije BiH.

Poplave in zemeljski plazovi, ki so jih v noči s četrtka na petek povzročile obilne padavine, so najbolj prizadeli pet občin med Mostarjem in Sarajevom - Jablanico, Konjic, Fojnico, Kreševo in Kiseljak.

Po zadnjih podatkih, ki jih je v ponedeljek zvečer sporočila kantonalna vlada s sedežem v Mostarju, je umrlo najmanj 18 ljudi. Od tega so jih 16 potrdili v Jablanici, dve pa v bližnjem Konjicu. Še vedno iščejo najmanj sedem pogrešanih. Po neuradnih podatkih, ki jih navajajo mediji v BiH, je umrlo najmanj 21 ljudi.