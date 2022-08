V BiH ena od največjih zaplemb kokaina od konca vojne

Kokain so v enem od skladišč na območju Doboja odkrili pripadniki Uprave za organizirani kriminal Ministrstva za notranje zadeve Republike srbske po nalogu tožilstva BiH.

"Gre za eno od največjih zaplemb kokaina v postdaytonski Bosni in Hercegovini," so sporočili s tožilstva v BiH. Dodali so, da preiskava o okoliščinah mednarodnega tihotapljenja te droge še poteka.

Tihotapci so kokain iz Kolumbije prek Nizozemske tihotapili v vrečkah s sladkorjem, na katerih je bila oznaka Bm.

Drogo so kriminalisti odkrili ob pomoči partnerskih policijskih agencij, potem ko jim je uspelo dešifrirati sporočila, ki so si jih kriminalci izmenjevali prek aplikacije Sky.

Oblasti v BiH za zdaj niso priprle še nikogar, kriminalisti pa še preiskujejo, kdo je bil naročnik droge in kam je bila pošiljka namenjena.