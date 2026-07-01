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V BiH imenovali začasnega visokega predstavnika

Sarajevo, 01. 07. 2026 09.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Louis J. Crishock

Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v torek za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH imenoval dosedanjega namestnika predstavnika Louisa J. Crishocka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika. Odbor se je ob tem zavezal, da bodo proces imenovanja zaključili do 14. julija.

"Upravni odbor PIC pričakuje uspešno sodelovanje s Crishockom, potem ko bo 1. julija 2026 prevzel položaj vršilca dolžnosti visokega predstavnika," je v izjavi zapisal odbor in dodal, da bo vršilec dolžnosti v celoti zagotovil institucionalno kontinuiteto dela visokega predstavnika.

Prav tako se je odbor zahvalil Christianu Schmidtu, ki je maja odstopil s položaja visokega predstavnika, za njegovo predanost in prispevek k izvajanju daytonskega sporazuma ter varnosti in stabilnosti v BiH, poroča portal N1 BiH.

Odbor odločitve o nasledniku Schmidta tudi tokrat ni sprejel, saj naj bi večina evropskih članic nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonia Zenardija Landija, ki sta ga predlagali Italija in ZDA. Hkrati pa Washington ni podprl kandidata, ki ga podpirata Nemčija in Francija, in sicer francoskega diplomata Reneja Troccaza.

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Po informacijah sarajevskega portala Klix naj bi v odboru razmišljali o tretjem kandidatu, prav tako italijanskem diplomatu, vendar njegovo ime javnosti še ni znano.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH je zadolžen za nadzor izvajanja civilnih vidikov daytonskega sporazuma, lahko tudi spreminja zakone ter odstavlja ali imenuje funkcionarje.

V upravnem odboru PIC so predstavniki ZDA, EU, Rusije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Italije, Kanade, Japonske in Turčije, ki v odboru zastopa Organizacijo islamskega sodelovanja.

bih visoki predstavnik Louis J. Crishock

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