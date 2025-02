V BiH iščejo moškega, ki je ubil ženo in 13-letnega sina

Policisti so v sredo zvečer prejeli prijavo o nasilnem dogodku v Kalesiji, majhnem mestu na severovzhodu Bosne in Hercegovine (BiH). V poslovno-stanovanjski stavbi so našli trupli ženske in otroka. Po poročanju Klix.ba je moški ubil svojo ženo in 13-letnega sina, policija pa ga še vedno išče. Na območju poteka obsežna policijska akcija.

Po prvih neuradnih informacijah naj bi žensko in otroka zadavil oziroma zadušil. Policija sicer podrobnosti o primeru še ni podala.

"Policijski uslužbenci Uprave policije MUP TK, PS Kalesija, so po prijavi in z odobritvijo kantonalne tožilke in sodnice občinskega sodišča nasilno vstopili v stanovanje v Kalesiji, kjer so našli trupli ženske in otroka," so sporočili z notranjega ministrstva Tuzlanskega kantona.

Kot poročajo bosanski mediji, sta bila storilec in žrtev uradno ločena, vendar naj bi še vedno živela skupaj.

Umorjena je bila na zadnjih lokalnih volitvah kandidatka za mestno svetnico.

Nevladne organizacije že več let opozarjajo na pogoste primere femicida v BiH in na to, da sistem ženske premalo ščiti, storilci pa pogosto ne dobijo visokih kazni.

"Medtem ko čakamo, da federalno ministrstvo za pravosodje končno predstavi popravljen osnutek sprememb kazenskega zakonika, ki femicid obravnava kot ločeno kaznivo dejanje, smo priča vse pogostejšim umorom žensk," so se na dogodek odzvali v organizaciji Glas žene. Vlado Federacije BiH so pozvali, naj čim prej pripravi zakon.