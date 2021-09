V BiH iz zapora izpustili Bilala Bosnića, vodjo radikalnih islamistov

Imam Husein Bosnić - Bilal, neformalni voditelj skrajne muslimanske ločine vahabitov v Bosni in Hercegovini, je bil na sodišču v BiH obsojen na sedem let zapora zaradi javnega spodbujanja terorizma in novačenja borcev za samooklicano skrajno islamistično skupino Islamska država (IS) v Siriji in Iraku. Ves čas sojenja je sicer vztrajal, da je nedolžen.

Kot imam je deloval v kraju Bužim pri Bihaću, kjer še vedno živi njegova družina. Tam je ustanovil svojo "kongregacijo", skupnost vernikov, ki je delovala zunaj struktur uradno priznane Islamske skupnosti v BiH, katere legitimnosti ni hotel priznati. Takšne neformalne skupnosti vernikov, bilo jih je približno 70, so varnostne agencije v BiH ocenile kot nosilce radikalnih islamistov in mesta za novačenje potencialnih teroristov, še poroča Dnevnik.hr.

Prijeli so ga septembra 2014 v veliki protiteroristični akciji, imenovani "Damask", skupaj z okoli 20 privrženci. Vse razen Bosnića so kasneje izpustili iz pripora. V obtožnici je bilo navedeno, da je Bosnić leta 2013 in 2014 kot član vahabitske skupnosti, ki deluje izven struktur Islamske skupnosti BiH propagiral in širil islamski radikalizem hkrati pa javno vzpodbujal mlade v BiH, da se priključijo teroristom IS.

To je počel tako z vidika verske avtoritete v vahabitski skupnosti kot tudi javno v svojih govorih na shodih salafistov in spletnem portalu YouTube.