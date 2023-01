V BiH izdelali prvo električno vozilo

Bosna in Hercegovina se je uvrstila na seznam evropskih držav, katerih inženirji so zasnovali in izdelali električno vozilo. Dostavno vozilo z imenom Evo lahko z enim polnjenjem doseže sto kilometrov, njegova nosilnost pa je 300 kilogramov. Dovoljenje za serijsko proizvodnjo pričakujejo do konca leta.

Evo je skoraj dve leti razvijala ekipa inženirjev iz družbe GS Tvornica mašina Travnik, ki je na evropskem trgu znana po proizvodnji električnih koles, je poročal Radio Sarajevo. Namenjeno bo dostavi tovora oziroma paketov, prvi naročnik pa je ena od logističnih družb iz Nemčije, so za državno televizijo BHRT pojasnili v travniškem podjetju, kjer pričakujejo veliko povpraševanja po vozilu. "Gre za lahko dostavno vozilo, ki lahko prevozi sto kilometrov. Vse smo izdelali v BiH," je za televizijo poudaril inženir Denis Bešić. Pojasnil je, do so pri izdelavi vozila sodelovali razvojni inženirji, strojni inženirji, elektroinženirji in industrijski oblikovalci. V podjetju pričakujejo, da bodo vsa potrebna testiranja končali do sredine leta. Za serijsko proizvodnjo, ki se bo začela do konca leta, so zgradili novo proizvodno halo, veliko več kot 3200 kvadratnih metrov. GS Tvornica mašina Travnik je v večinski lasti nemške družbe Global Sourcing in ima v Travniku tri proizvodne hale s skupno površino 14.800 kvadratnih metrov. Zaposluje 507 delavcev s povprečno starostjo 35 let. Njeni letni prihodki znašajo 64 milijonov konvertibilnih mark (33 milijonov evrov), delež izvoza je 99-odstoten. "Največ energije vlagamo v naše ljudi, v njihovo izobraževanje, saj se ne nove hale ne novi stroji ne splačajo, če nimaš kakovostnega kadra," pravi Senad Beganović, izvršni direktor GS Tvornice strojev Travnik.