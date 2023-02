V BiH obsežna preiskava zaradi ponarejanja diplom

V središču preiskave, ki je rezultat večletnega preiskovalnega dela, je devet posameznikov in devet visokošolskih ustanov. Preiskava poteka v Banjaluki, Vzhodnem Sarajevu, Mostarju, Bijeljini, Prijedoru, Kozarski Dubici, v Brčkem in Travniku. Policisti so doslej zaplenili večjo količino denarja, ki izvira iz nezakonitih dejavnosti, in fakultetne dokumentacije, so sporočili z državnega tožilstva.

Pridržali so tudi več zaposlenih na univerzah v BiH, ki jih sumijo kaznivih dejanj organiziranega kriminala, nezakonite trgovine, pranja denarja, pa tudi hujskaštva, zlorabe položaja ali pooblastil, ponarejanja ali uničevanja uradnih dokumentov in ponarejanja uradnih listin.

Akcija je po navedbah tožilstva BiH del boja proti sistemski korupciji ter prizadevanj za pregon oseb, ki povzročajo veliko škodo pravni državi.