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V BiH divjajo požari, dim prestrašil prebivalce Dalmacije

Sarajevo, 06. 09. 2026 12.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Požar BiH

Na območju Bihaća, Kalesije, Drvarja in občine Prozor-Rama v BiH divjajo gozdni požari. Pri gašenju katerih sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopterji in vojska. Gost dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore.

Iz obrambnega ministrstva Bosne in Hercegovine so danes sporočili, da na omenjenih območjih v Federaciji BiH pri gašenju požarov pomagajo tudi vojaški helikopterji. Na območju Bihaća na skrajnem severozahodu države gasilcem pri gašenju pomaga tudi 30 pripadnikov vojske.

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Z območja občine Prozor-Rama poročajo o obsežnem požaru na planini Raduša, ki se širi proti naseljem Proslap, Kozo in Orašac. Mediji BiH poročajo o številnih manjših požarih v naravi tudi drugod po državi, med drugim tudi na območju Konjica na jugu, kjer gašenje ovira močan veter.

Hrvaška vlada je danes na pomoč BiH pri gašenju poslala dva kanaderja hrvaške vojske, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Dalmaciji v sosednji Hrvaški so se številni prebivalci davi prebudili ob gostem dimu in močnem vonju po požganem. To je med njimi povzročilo zaskrbljenost in paniko, zato so s številnimi telefonskimi klici zasuli gasilce.

Klicev je bilo tako veliko, da so gasilci na javnost naslovili javen poziv, v katerem so poudarili, da dim ni posledica lokalnega požara, temveč ga je veter prinesel z območij v BiH, kjer divjajo siloviti požari. Za pomoč pri umirjanju razmer so prosili tudi medije. Dim so sicer v Dalmaciji zaznali od Imotskega in obale pa vse do dalmatinskih otokov.

O več požarih poročajo tudi iz Črne gore. Pri njihovem gašenju je v soboto sodelovala tudi vojska z letali za gašenje in helikopterji, ki so odvrgli več kot 12 ton vode, so sporočili z notranjega ministrstva. Dodali so, da "pristojne službe nadaljujejo intenzivne aktivnosti na vseh aktivnih požariščih, pri čemer nenehno spremljajo razmere na terenu in ostajajo pripravljene na napotitev dodatnih zmogljivosti," poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

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