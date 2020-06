V BiH odkrili eno najglobljih jam v regiji: 'Vrgli smo kamen in nismo slišali, kdaj je padel na tla'

Speleologi iz Mostarja in Karlovca prejšnjo soboto v prvem poskusu niso uspeli doseči dna vhoda v jamo, ker so imeli samo 300 metrov vrvi. Pri nedeljskem poskusu pa so se uspešno spustili 400 metrov globoko do velike dvorane jame, so sporočili na Facebooku.

Napovedali so, da bodo še naprej raziskovali Malo Dželalijo, ker so v veliki dvorani jame našli prehod do novega vertikalnega kanala, v katerega so vrgli kamen, pri čemer niso slišali, kdaj je priletel na tla.