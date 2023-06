V BiH odkrili novo večje nahajališče zlata

Novo nahajališče zlata Zekilova kosa se nahaja severozahodno od doslej že raziskanega nahajališča Otomalj in je del raziskovalnega polja Sinjakovo, poroča portal Klix. Zadnja analiza, ki so jo opravili v svetovno priznanih laboratorijih, je potrdila obstoj velikih količin zlata, ki ga na je nekaterih delih tudi do 4,89 grama na tono izkopanega materiala.