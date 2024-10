V BiH po domnevnem terorističnem napadu aretirali osem oseb

"Sinoči je bilo na območju mesta Bihać in Bosanska Krupa opravljenih več preiskav. V Bihaću so prostost odvzeli eni osebi," je dejal po poročanju Klix.ba. V akciji so sodelovali policisti Sektorja kriminalistične policije USK skupaj z enoto za podporo in pomoč SIPA.

"V Bosanski Krupi pa so prostost odvzeli sedmim osebam. Vse osebe so pridržali v prostorih za pridržanje notranjega ministrstva," je dodal. Pri osmerici so odkrili večjo količino orožja, odvzeli pa so jim tudi mobilne telefone, prenosne računalnike, denar, USB-ključke ter sporočila, zapisana v arabščini.