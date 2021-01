V BiH potrdili obtožnico zaradi spornega nakupa medicinskih ventilatorjev

Afera z ventilatorji je izbruhnila spomladi lani, ko so izvedenci v BiH ugotovili, da ventilatorji s Kitajske ne izpolnjujejo pogojev za uporabo v bolnišnicah. Maja lani so tudi sprožili preiskavo o nakupu 100 ventilatorjev in zaščitne opreme, ki jih je Federacija BiH kupila zaradi epidemije covida-19 prek kmetijskega podjetja F.H. Srebrna malina, sicer registriranega za prodajo sadja in zelenjave. Vrednost spornega nakupa ventilatorjev in zaščitne opreme je bila več kot 13,4 milijona konvertibilnih mark (nekaj manj kot 6,7 milijona evrov).

Obtoženi so s kaznivimi dejanji zaradi neuporabne medicinske opreme oškodovali proračun Federacije BiH, obenem pa so pridobili nezakonito materialno korist, je navedlo tožilstvo.