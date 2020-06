V BiH precejšen porast okuženih, v Črni gori prvi primer po mesecu in pol

V Sarajevu so doslej zabeležili 116 primerov okužb. Daleč največ okuženih je sicer bilo potrjenih v Banjaluki, 639. Več kot v Sarajevu jih je tudi v Maglaju (147) in Tešanju (136).

V Bosni in Hercegovini so ob 554 testih v zadnjih 24 urah potrdili 45 novih okužb s koronavirusom. Čeprav že dva tedna vsak dan poročajo o dvomestnem številu novo odkritih primerov, oblasti mirijo, da obvladujejo razmere ter da ni razloga za zaostrovanje ukrepov.

"Zadovoljni smo z epidemiološko situacijo, še vedno jo povsem nadzorujemo," je dejal direktor Zavoda za javno zdravstvo Republike Srbije Branislav Zejković. Pojasnil je, da se okužbe širijo lokalno, da so žarišča identificirali in da jih nadzirajo. V Republiki Srbski, ki je s 119 smrtnimi žrtvami najbolj prizadeti del države, so sicer potrdili 14 od 45 novih okužb.

Trenutno so aktivna tri žarišča: Modriča, Bosanska Kostajnica in Zvornik. V Modriči se je okužba razširila med zaposlenimi v tovarni Alfa, zbolelo je 49 delavcev. V Zvorniku se je v enem tednu število okuženih z dva povzpelo na 19, medtem ko je v Kostajnici 21 primerov, a jih pričakujejo še več, saj še nimajo rezultatov vseh testov.

V Federaciji BiH, kjer so na nov odkrili 27 okuženih, je koronavirus doslej zahteval 41 življenj, 27 umrlih je bilo starejših od 65 let.

Zaskrbljujoče razmere v Makedoniji

V zadnjem tednu so v Bosni odkrili 247 novih primerov okužbe s koronavirusom, še precej slabše pa so razmere v Severni Makedoniji, kjer so v istem časovnem obdobju odkrili že blizu tisoč okužb. Kljub eksponentni rasti primerov je makedonski predsednik Stevo Pendarovski v soboto po 86 dneh ukinil izredne razmere, ki so jih uvedli zaradi epidemije.

V Črni gori prvi primer novega koronavirusa po mesecu in pol

V Črni gori so v nedeljo odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom po 42 dneh. Po podatkih črnogorskega inštituta za javno zdravje gre za moškega, ki je bil pretekli teden v Bosni in Hercegovini. Po vrnitvi domov je šel v samoizolacijo.