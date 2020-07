V BiH prek 200 novih okužb, največ od začetka epidemije

V Bosni in Hercegovini so potrdili 218 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. 115 okužb so zabeležili v Federaciji BiH - od tega 99 v Sarajevu, 103 pa v Republiki Srbski.

V BiH število okužb z novim koronavirusom že nekaj časa vztrajno narašča. Potem ko od konca junija dnevno število redno presega 100, je danes prvič doslej potrjenih več kot 200 primerov okužbe. V petek so jih potrdili 173. icon-expand Koronavirus v Bosni in Hercegovini. FOTO: AP Skupno so doslej v državi potrdili prek 5000 okuženih, približno polovica jih je že okrevala. Umrlo je skupno 190 ljudi.