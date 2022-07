V BiH protesti zaradi draginje in neukrepanja države

V Sarajevu se je pred parlamentom BiH zbralo več tisoč ljudi, ki so se razšli v poznih popoldanskih urah. Protesti so potekali tudi v Tuzli, Mostarju, Banjaluki in nekaterih drugih mestih.

Protestniki so zahtevali odpravo trošarin na gorivo, dokler se cena za liter bencina ne vrne na 2,20 konvertibilne marke (1,12 evra), umik davka na dodano vrednost na osnovna živila, znižanje in omejitev trgovske marže za zdravila, živilske in nekatere druge izdelke ter povišanje minimalne plače na 1300 konvertibilnih mark (665 evrov).

"Vladajoče strukture delajo samo za svoje interese," je sporočil organizator protestov v prestolnici Harun Salkić. Napovedal je nove proteste in dodal, da z njimi politikom želijo sporočiti, česa vsega ne delajo.