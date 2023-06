V BiH razbili vplivno kriminalno združbo: vpletena tudi državna uprava

V preiskavo, ki jo je sprožil Europol, je bilo vključenih tudi več organov Bosne in Hercegovine: Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve Republike srbske, mejna policija in državno tožilstvo. V preiskavi so sodelovali tudi organi pregona (zvezni urad kriminalistične policije) in pravosodni organi iz Nemčije.

Preiskava se je začela leta 2021, osredotočila pa se je na dejavnosti kriminalne mreže, vpletene predvsem v proizvodnjo in trgovino z drogami na Zahodnem Balkanu, v EU in Južni Ameriki. Pomembne sledi, ki so služile identifikaciji akterjev kaznivih dejanj, so bile pridobljene z operativno analizo šifriranih komunikacij. Izmenjava informacij med različnimi državnimi organi je nato razkrila obsežno organizacijo, ki je bila razpršena na dveh celinah, nekateri njeni člani pa so segali tudi v državno upravo BiH.

Državni organi Bosne in Hercegovine so 19. junija aretirali šest oseb. Skupno so sicer oblasti v obdobju triletne preiskave aretirale 38 posameznikov, ki so povezani s kriminalno združbo. Osem aretiranih oseb je zasedalo položaje v državni upravi BiH, v Nemčiji pa so aretirali pomembno tarčo, ki so jo kasneje predali bosanskim oblastem. Ob tem so zasegli tudi več kot 300 kilogramov konoplje ter več nepremičnin in gotovino v vrednosti več kot šest milijonov evrov.