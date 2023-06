V BiH razburja novi krajevni napis za Vzhodno Sarajevo

Table so postavili po tem, ko je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik začel javno trditi, da Sarajeva med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 sile bosanskih Srbov niso oblegale, vodja poslanske skupine njegove stranke SNSD v spodnjem domu parlamenta BiH Sanja Vulić pa je obtožila prebivalce Sarajeva, da so se sami ubijali. Dejala je tudi, da so namesto žrtev namestili gumijaste lutke na krajih zločinov, kot je bilo topniško obstreljevanje glavne sarajevske tržnice Markale, v katerem je 5. februarja 1994 umrlo 68 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dobrodošlica v Vzhodno Sarajevo je na tabli napisana z večjimi črkami v cirilici in angleščini. Tudi omenjena trditev, a z manjšimi črkami, je napisana v cirilici in angleščini, poroča sarajevski portal Klix.

Obleganje Sarajeva med vojno v BiH je bilo najdaljše obleganje kakega mesta v sodobni zgodovini, ki je po uradnih podatkih zahtevalo življenja več kot 11.000 prebivalcev Sarajeva, od tega več kot 1600 otrok. V vsakodnevnem topniškem obstreljevanju in streljanjih ostrostrelcev sil bosanskih Srbov z okoliških hribov je bilo ranjenih najmanj 50.000 ljudi. Obleganje je trajalo več kot tri leta, do 29. februarja 1996.

Ta dejstva so potrdili na sojenjih na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in so sestavni del sodb, s katerima sta bila nekdanji politični in vojaški vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić in Ratko Mladić na tem sodišču obsojena na dosmrtni zapor.

Županja Sarajeva Benjamina Karić se je na postavitev omenjenih tabel danes odzvala z besedami, da je župan Vzhodnega Sarajeva Ljubiša Ćosić, ki je član Dodikove stranke, "znova napadel resnico in pravičnost" in da "tudi tisočkrat ponovljena laž ne bo nikoli postala resnica". Napovedala je, da bo proti njemu danes vložila kazensko ovadbo zaradi spodbujanja nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora ter nestrpnosti.

Medtem je poslala inšpekcijo, da ugotovi, kje vse so postavljene table. Napovedala je, da bodo odstranili vse, ki bodo samo za milimeter na ozemlju Sarajeva. Ćosić je kritike zavrnil z besedami, da gre za redno dejavnost postavljanja prometnih znakov in utrjevanje identitete Vzhodnega Sarajeva. Trdi tudi, da je dejstvo, da so Srbi zaradi skrbi za svojo varnost odhajali iz Sarajeva.