Tujina

V BiH razveljavili volitve za predsednika Republike Srbske na več kot sto voliščih

Banjaluka, 24. 12. 2025 16.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Siniša Karan in Milorad Dodik

Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je razveljavila predčasne volitve za predsednika Republike Srbske na 136 voliščih v 17 volilnih enotah. Na volitvah je glede na končne rezultate z nekaj tisoč glasovi prednosti zmagal kandidat vladajoče stranke v tej entiteti BiH, Zveze neodvisnih socialdemokratov, Siniša Karan.

Siniša Karan (SNSD) je glede na zadnje rezultate osvojil 222.182 oziroma 50,39 odstotka glasov, njegov protikandidat Branko Blanuša, ki ga je podprla opozicijska Srbska demokratska stranka (SDS), pa 9577 glasov manj oziroma 48,22 odstotka. Rezultati še niso uradni.

Komisija je zaradi očitkov o domnevnih volilnih nepravilnostih ta mesec odredila ponovno štetje glasovnic z nekaterih volišč. Danes je sprejela odločitev, da razveljavi volitve na 136 voliščih in da jih tam ponovijo, na njeno odločitev pa obstaja pravica do pritožbe.

Opozicija Karanove zmage ne priznava zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti. Nanje je opozorila tudi organizacija Transparency International v BiH, kjer so navedli, da podatki s številnih volišč pod vprašaj postavljajo integriteto celotnega volilnega procesa, posebne sume pa naj bi vzbujali rezultati z okoli 40 volišč, zaradi katerih bi razlika lahko presegala 8500 glasov.

Siniša Karan in Milorad Dodik
Siniša Karan in Milorad Dodik
FOTO: Profimedia

Predčasne volitve v Republiki Srbski so potekale 23. novembra, razpisali pa so jih po tem, ko je državna volilna komisija Miloradu Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe. Ta mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve.

bih volitve republika srbska nepravilnosti

