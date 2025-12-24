V BiH razveljavili volitve za predsednika Republike Srbske na več kot sto voliščih

Siniša Karan (SNSD) je glede na zadnje rezultate osvojil 222.182 oziroma 50,39 odstotka glasov, njegov protikandidat Branko Blanuša, ki ga je podprla opozicijska Srbska demokratska stranka (SDS), pa 9577 glasov manj oziroma 48,22 odstotka. Rezultati še niso uradni.

Komisija je zaradi očitkov o domnevnih volilnih nepravilnostih ta mesec odredila ponovno štetje glasovnic z nekaterih volišč. Danes je sprejela odločitev, da razveljavi volitve na 136 voliščih in da jih tam ponovijo, na njeno odločitev pa obstaja pravica do pritožbe.

Opozicija Karanove zmage ne priznava zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti. Nanje je opozorila tudi organizacija Transparency International v BiH, kjer so navedli, da podatki s številnih volišč pod vprašaj postavljajo integriteto celotnega volilnega procesa, posebne sume pa naj bi vzbujali rezultati z okoli 40 volišč, zaradi katerih bi razlika lahko presegala 8500 glasov.