Ruševine še vedno pod vodo, pogrešane iščejo tudi z reševalnimi psi

V okolici krajev Donja Jablanica in Konjic v osrednjem delu Bosne in Hercegovine se nadaljuje iskanje pogrešanih po obsežnih poplavah in plazovih, ki so območje prizadeli minuli konec tedna. Uradno je potrjenih 16 smrtnih žrtev. V državo je na pomoč že prispelo več reševalnih ekip iz tujine, tudi iz Slovenije.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

V BiH so doslej uradno potrdili 16 smrtnih žrtev, od tega 15 v Donji Jablanici in eno v Konjicu. V Donji Jablanici je trenutno prijavljenih pet pogrešanih oseb, v Konjicu pa štiri. Reševalne ekipe se morajo pri iskanju prebijati skozi ruševine, ki so ponekod še vedno pod vodo, saj je z manjšimi presledki deževalo še ves konec tedna. Več kot deset vasi na območju Konjica po poročanju Radiotelevizije BiH (BHRT) še vedno ni dobilo pomoči zaradi obsežne škode na cestah. Težko dostopni ali nedostopni so zlasti nekateri višje ležeči zaselki.

icon-expand FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

Na terenu sta poleg domačih tudi reševalni ekipi iz Hrvaške in Srbije, po navedbah virov STA je v BiH že prispel tudi konvoj iz Slovenije z mehanizacijo in reševalnimi ekipami. Slovenski konvoj bo po besedah tiskovnega predstavnika Juke napoten v Konjic, saj so potrebe v Jablanici trenutno že pokrite. Ob tem se je zahvalil Sloveniji za pomoč. Preko mehanizma EU je v nedeljo v BiH krenila enota s 46 pripadniki slovenske civilne zaščite, šest psov in 16 vozil. Gre za "tehnično reševalno ekipo, enoto za preiskovanje s psi ter logistično podporo in vodstvo kot reševalna pomoč BiH, ki so jo prizadele katastrofalne poplave", je v nedeljo sporočila Uprava za zaščito in reševanje.

Danes so slovenski pripadniki na terenu v bližini kraja Buturović Polje, kjer je osem članov ekipe za tehnično reševanje, trije vodniki z dvema psoma in pet pripadnikov logistične in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z iskanjem pogrešanih oseb so začeli okoli 10. ure.

"Sodelovanje z lokalnimi oblastmi in mednarodnimi enotami, ki so tudi napotene prek mehanizma Unije na področju CZ, poteka zelo učinkovito," so danes sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.