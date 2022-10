V BiH sedem bosanskih Srbov obsodili zaradi vojnih zločinov v Štrpcih

Legitimirali so potnike in nato z vlaka odpeljali 20 potnikov, ki niso bili srbske narodnosti. Odpeljali so 18 Bošnjakov, Hrvata in osebo arabskega izvora, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

To je bil eden najbolj brutalnih vojnih zločinov, v katerem so pripadniki paravojaške enote bosanskih Srbov, t. i. Maščevalci, pod vodstvom Milana Lukića v kraju Štrpci ustavili vlak, ki je peljal na progi Beograd – Bar. Zločin se je zgodil 27. februarja 1993.

Zadrževali so jih v prostorih bližnje osnovne šole, kjer so jih zlorabljali in oropali, ter nazadnje odpeljali na obrežje Drine, kjer so jih postrelili in njihova trupla vrgli v reko. Najstarejša žrtev je imela 59, najmlajša 16 let.

Na zaporne kazni je danes sodišče obsodilo Obrada in Novaka Polugo, Petka Inđića, Radojico Ristića, Dragana Šekarića, Oliverja Krsmanovića in Miodraga Mitrašinovića. Vse so aretirali v četrtek na območju Višegrada, da ne bi morda zbežali v Srbijo. Sodba sicer še ni pravnomočna, a bodo v priporu ostali do njene uveljavitve.

Prvoobtoženega Luko Dragičevića so oprostili obtožbe, da je kot takratni poveljnik Druge podrinjske brigade iz Višegrada ukazal ugrabitev potnikov.

Lukića, ki je vodil enoto, so na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije leta 2012 obsodili na dosmrtni zapor zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v BiH, vendar ne za zločin v Štrpcih.