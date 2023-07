V BiH specialna policija vdrla v policijsko postajo in aretirala 16 policistov

Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo še, da so pridržane osebe osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil, prejemanja podkupnine, izdajanja uradne tajnosti, trgovanja in tatvine.

Policisti so osumljeni, da so izkoriščali svoj policijski položaj in omogočali kazniva dejanja kriminalcem in jim, namesto da bi jih preprečili, pri izvrševanju kaznivih dejanj v zameno za koristi celo pomagali.