V BiH vse več ruskih državljanov zaradi brezvizumskega režima

Iz Moskve letijo do Istanbula, od tam pa se pogosto odpravijo v Bosno in Hercegovino. Pri prihodu v Sarajevo kot razlog pogosto navedejo turizem, kar pa se izkaže, da ni res, saj po prihodu pogosto takoj poiščejo prevoz in se odpravijo proti severu države oziroma na mejne prehode s Hrvaško, poroča sarajevski portal klix.ba.

Po uradnih podatkih ministrstva BiH za notranje zadeve je na ozemlju države trenutno okoli 50 ruskih državljanov, ki v glavnem prihajajo iz Čečenije. V državo so na podlagi brezvizumskega režima vstopili zakonito in lahko na ozemlju BiH ostanejo do 30 dni.