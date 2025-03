Sodišče BiH izdalo zahtevo za razpis mednarodne tiralice za Dodikom

Po poročanju portala Istraga.ba so s tiralico že seznanjeni pri Interpolu. Tiralica naj bi že bila vnesena v sistem, kar sicer pomeni, da jo lahko vidijo le osebe, ki delajo na Interpolovih kontaktnih točkah. Da bi začela veljati, jo morajo odobriti še na sedežu Interpola v Lyonu, so potrdili s sodišča BiH za sarajevski portal Klix.ba.

Tožilstvo je proti Dodiku in Stevandiću ter predsedniku vlade Republike Srbske Radovanu Viškoviću ta mesec uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red, potem ko so v entiteti sprejeli več ustavno spornih zakonov. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo osrednji nalog za privedbo.

V skladu s tem nalogom morajo ukrepati vse policijske agencije v BiH, vključno z državno mejno policijo, in preprečiti morebiten poskus prehoda državne meje.

Dodik je bil minuli mesec nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Po tem so oblasti entitete pod njegovim vodstvom z odločitvami povzročile eno največjih povojnih političnih in tudi pravosodnih kriz v državi. Sodišče BiH je ta teden sporočilo, da so mu pisno sodbo posredovali v ponedeljek, njegova obramba pa je že napovedala pritožbo.