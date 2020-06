V BiH zabeležili prvi primer stekline po šestih letih

Konec maja so v referentnem državnem laboratoriju v BiH po šestih letih potrdili primer stekline pri lovskem psu z območja Srebrenice. Z inštituta za zdravje in varnost hrane Zenica so sporočili, da je treba preprečiti širjenje bolezni, ki ima smrtonosne posledice, tudi za človeka. Iz BiH so sicer v zadnjih letih poročali, da so s pomočjo uspešnega programa cepljenja onemogočili prenos bolezni z divjih na domače živali.

Z inštituta za zdravje in varnost hrane so sporočili, da gre za prvi primer v šestih letih, potem ko so leta 2014 steklino odkrili po poplavah v BiH. Za steklino lahko zbolijo vsi sesalci. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije letno zaradi okužbe z virusom stekline umre okrog 59.000 ljudi, od tega 40 odstotkov otrok, mlajših od 15 leta. icon-expand Okužbo so potrdili pri psu iz okolice Srebrenice. FOTO: Dreamstime V Sloveniji smo z uvedbo obveznega cepljenja psov proti steklini po drugi svetovni vojni izkoreninili urbano oz. mestno obliko stekline, ki je sicer v svetu odgovorna za največ žrtev med ljudmi. V državi smo izkoreninili tudi silvatično oz. gozdno obliko stekline, ki jo prenašajo predvsem lisice, so pojasnili v upravi. Slovenija je lani z izpolnjevanjem pogojev Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) postala dežela brez stekline. Zadnji primer stekline so v državi ugotovili januarja 2013. Kljub temu pa ostajajo v veljavi vsi ukrepi za varstvo pred to nevarno boleznijo, ki se prenaša preko okužene sline.